Canadá y Bafana Bafana inician hoy los dieciseisavos de final

Norteamericanos y sudafricanos disputarán el primer boleto a los octavos en Los Ángeles

Leonardo Guzmán Hernández

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza este domingo con un duelo inédito entre Canadá y Sudáfrica, mejor conocida como Bafana Bafana, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Será el único encuentro de la jornada y marcará el arranque oficial de los dieciseisavos de final, donde ya no habrá margen de error: el ganador avanzará a los octavos y el perdedor se despedirá del torneo.

Canadá, uno de los países anfitriones, llega tras finalizar segundo del Grupo B, dejando buenas sensaciones con su contundente victoria sobre Catar y apoyado en el gran momento de Jonathan David, máximo referente ofensivo del conjunto dirigido por Jesse Marsch.

Del otro lado estará una de las revelaciones del certamen: Bafana Bafana, que logró una histórica clasificación a la fase eliminatoria tras superar a Corea del Sur en la última jornada y disputar por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

El historial favorece ligeramente a Sudáfrica, que ganó el único enfrentamiento entre ambas selecciones en un amistoso disputado en 2007.

Sin embargo, los pronósticos colocan a Canadá como favorito por la calidad de su plantel y el impulso de jugar prácticamente como local.

El vencedor de este compromiso enfrentará en los octavos de final al ganador de la llave entre Países Bajos y Marruecos, en un cuadro que promete emociones desde el primer día de la fase definitiva.