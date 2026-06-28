Lluvias provocan deslaves en la Sierra Negra, entre Eloxochitlán y Tlacotepec de Díaz

Se recomienda no ir a esa zona

Maquinaria del gobierno estatal despejará los caminos

Gobernador Armenta acudirá hoy a supervisar la recuperación

Desde Puebla

Sucedió un deslave durante la madrugada por las fuertes lluvias en el corazón de la Sierra Negra de Puebla, entre Eloxochitlán y Tlacotepec de Porfirio Diaz, entre los límites de Veracruz con Oaxaca.

Se encuentra sin paso y está muy peligroso, no hay nada de paso en la carretera que va para Tlacotepec, a la altura crucero Eloxochitlán.

Se espera que el gobernador Alejandro Armenta llegue este domingo a la zona afectada, como ocurre en casos de esta naturaleza

También van en camino maquinarias del gobierno del estado y apoyo del SEDIF.