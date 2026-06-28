Impulsa diputado Pável Gaspar espacios deportivos para fortalecer el tejido social en la Mixteca poblana

Arlette Hernandez

Como parte de una gira de trabajo por la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, acompañó al presidente municipal de Totoltepec de Guerrero, Edgardo Santos Catarino, a la inauguración de la rehabilitación de la cancha de fútbol y básquetbol de la comunidad, una obra que beneficiará a niñas, niños y jóvenes, al promover el deporte, la sana convivencia y el bienestar social.

Esta acción fue posible gracias a las gestiones realizadas por el legislador ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con el Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, para incorporar al municipio al programa “Mundial Social 2026”, estrategia impulsada por el Gobierno de México en el marco de la Copa Mundial 2026.

Durante su intervención, el diputado Pável Gaspar afirmó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite generar mayores beneficios para la población, al sumar esfuerzos para construir comunidades con mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“El trabajo que hace el Gobierno federal con el Gobierno estatal, con los municipios en los tres órdenes de Gobierno genera justicia y bienestar social para nuestros pueblos en la Mixteca”, expresó.

Por su parte, Gerardo López Ramírez reconoció la gestión y seguimiento del diputado para que este programa llegara a la Mixteca, subrayando que estos espacios contribuyen a prevenir las adicciones y fortalecer la integración comunitaria.

El programa contempla la rehabilitación de mil 200 canchas en 500 municipios del país. En el caso de Puebla, se intervinieron 32 canchas en 30 municipios, de los cuales cuatro corresponden a la Mixteca poblana, resultado de las gestiones impulsadas por el diputado Pável Gaspar en coordinación con SEDATU y los gobiernos municipales.