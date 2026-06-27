Se define la última jornada: lideratos y boletos en juego

• Los Grupos L, K y J cierran la fase de grupos con seis partidos de alto voltaje
Leonardo Guzmán Hernández
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su final este día con la definición de los Grupos L, K y J, donde todavía hay lideratos, boletos directos y lugares como mejores terceros por decidir. La actividad comenzará con el Grupo L, donde Inglaterra buscará asegurar el primer lugar frente a Panamá, mientras que Ghana y Croacia disputarán un duelo clave. Los africanos ya tienen asegurada su clasificación, pero buscan terminar como líderes, mientras que Croacia necesita al menos un empate para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar como uno de los mejores terceros.
Más tarde será el turno del Grupo K, que presenta uno de los panoramas más cerrados. Colombia y Portugal se enfrentarán por el liderato del sector, aunque una derrota portuguesa, combinada con una victoria de República Democrática del Congo sobre Uzbekistán, podría relegar a los lusos al tercer lugar e incluso darle a los congoleños el segundo boleto directo.
Para el conjunto africano, ganar es la única forma de seguir soñando con los dieciseisavos de final.
La jornada concluirá con el Grupo J, donde Argentina, ya clasificada, enfrentará a Jordania con la mira puesta en cerrar como líder invicta. Al mismo tiempo, Argelia y Austria protagonizarán un auténtico duelo de eliminación directa por el segundo lugar del grupo, aunque el perdedor todavía podría mantenerse con vida dependiendo de la tabla de los mejores terceros. Con estos seis encuentros quedarán definidos todos los clasificados a la ronda de dieciseisavos de final.
Partidos de hoy (hora de México)
Grupo J
Argentina vs Jordania | 20:00 horas
Argelia vs Austria | 20:00 horas
Grupo K
Colombia vs Portugal | 17:30 horas
RD Congo vs Uzbekistán |
17:30 horas
Grupo L
Inglaterra vs Panamá | 20:00 horas
Ghana vs Croacia | 20:00 horas
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