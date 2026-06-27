México asegura premio millonario tras avanzar a dieciseisavos

• El Tricolor ya tiene garantizados 11 millones de dólares por su actuación en el Mundial

Leonardo Guzmán Hernández

La histórica actuación de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha sido un éxito deportivo, sino también económico. Tras finalizar como líder del Grupo A con paso perfecto, nueve puntos de nueve posibles y sin recibir gol, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró un premio de 11 millones de dólares por alcanzar los dieciseisavos de final. A esa cifra se suma el apoyo económico que la FIFA entrega a cada selección clasificada para cubrir los gastos de preparación del torneo.

La FIFA aprobó para esta edición una bolsa récord de 655 millones de dólares en premios deportivos, con incentivos que aumentan conforme las selecciones avanzan de ronda.

Si México consigue llegar a los octavos de final, la recompensa ascenderá a 15 millones de dólares; alcanzar los cuartos significaría 19 millones, mientras que el campeón recibirá un premio histórico de 50 millones de dólares.

Más allá del aspecto económico, el gran objetivo del Tricolor será seguir haciendo historia en la cancha.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, México buscará romper la barrera histórica y alcanzar por primera vez los cuartos de final en una Copa del Mundo fuera de las ediciones de 1970 y 1986, ambas disputadas como anfitrión.

Antes, deberá superar los dieciseisavos de final, instancia en la que conocerá a su rival una vez concluya la fase de grupos.