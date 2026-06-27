Bélgica golea y avanza; Egipto también clasifica a los dieciseisavos

• Irán deberá esperar como uno de los mejores terceros; Nueva Zelanda quedó eliminada

Leonardo Guzmán Hernández

Bélgica reaccionó en el momento más importante y aseguró el liderato del Grupo G tras golear 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver. Después de un inicio de torneo con dos empates, los dirigidos por Rudi García ofrecieron su mejor actuación de la Copa del Mundo. Leandro Trossard fue la gran figura con un doblete, mientras que Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron la goleada. El descuento neozelandés llegó por conducto de Elijah Just, aunque no evitó la eliminación de los oceánicos.

En el otro encuentro del sector, Egipto e Irán empataron 1-1 en Seattle, resultado que favoreció a los faraones. Mostafa Saber adelantó a los egipcios tras un error del arquero Alireza Beiranvand, pero Ramin Rezaeian igualó el marcador para los iraníes con un potente disparo.

El partido estuvo lleno de emociones, incluido un penal atajado por el guardameta egipcio y un gol anulado a Irán en los minutos finales tras la revisión del VAR.

Con estos resultados, Bélgica terminó como líder del Grupo G con cinco puntos, seguida de Egipto, también con cinco unidades, pero con menor diferencia de goles. Irán finalizó tercero con cuatro puntos y deberá esperar los resultados de los demás grupos para conocer si avanza como uno de los mejores terceros, mientras que Nueva Zelanda quedó eliminada con un punto.

Posiciones finales del Grupo G

1. Bélgica – 5 pts

2. Egipto – 5 pts

3. Irán – 3 pts (espera clasificar como mejor tercero)

4. Nueva Zelanda – 1 pt