Acusan al presidente auxiliar de Capulac, en Amozoc, de amenazar a ciudadanos

Desde Puebla
Jorge Rojas Capilla, presidente auxiliar de Ex Hacienda Capulac, en Amozoc, amenazó junto a su hijo a ciudadanos con una escopeta.
Según los afectados, el presidente se encontraba en presunto estado de ebriedad y en el video se logra escuchar decirle a su hijo que les metiera un plomazo.
Las personas ya antepusieron las denuncias correspondientes, para que se tomen cartas en el asunto.
Piden se investigue y que el ayuntamiento de Amozoc revoque el mandato a Jorge Rojas.
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