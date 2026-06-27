Acusan al presidente auxiliar de Capulac, en Amozoc, de amenazar a ciudadanos

Desde Puebla

Jorge Rojas Capilla, presidente auxiliar de Ex Hacienda Capulac, en Amozoc, amenazó junto a su hijo a ciudadanos con una escopeta.

Según los afectados, el presidente se encontraba en presunto estado de ebriedad y en el video se logra escuchar decirle a su hijo que les metiera un plomazo.

Las personas ya antepusieron las denuncias correspondientes, para que se tomen cartas en el asunto.

Piden se investigue y que el ayuntamiento de Amozoc revoque el mandato a Jorge Rojas.