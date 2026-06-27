Presentan iniciativa para fortalecer la protección integral de niños y adolescentes en Puebla

Desde Puebla

La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de actualizar las herramientas de protección frente a los nuevos desafíos que hoy enfrentan las infancias y adolescencias, como la violencia digital, el ciberacoso, las afectaciones a la salud mental y otros riesgos que impactan su desarrollo integral.

La propuesta también incorpora medidas para que las instituciones actúen de manera más coordinada, impulsa mecanismos que eviten la revictimización de niñas, niños y adolescentes, promueve entornos digitales más seguros y establece salvaguardas para el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial cuando puedan incidir en sus derechos.

La legisladora explicó que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en entornos seguros, libres de violencia y con instituciones capaces de responder a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. Por ello, la iniciativa propone fortalecer la atención a la salud mental, mejorar los mecanismos de prevención y protección en las escuelas, reforzar las acciones frente a la violencia y explotación en entornos digitales y garantizar procesos de justicia más accesibles y sensibles para las víctimas.

Soledad Amieva afirmó que legislar en favor de las infancias significa anticiparse a los riesgos, escuchar sus necesidades y construir leyes que respondan a los desafíos del presente, colocando siempre en el centro el interés superior de la niñez.

IMPULSA INICIATIVA PARA MODERNIZAR EL CATASTRO SIN AFECTAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS POBLANAS

De la misma forma, la diputada María Soledad Amieva presentó una iniciativa para reformar la Ley de Catastro del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar los Programas Municipales de Actualización Catastral Gradual como instrumentos de planeación que permitan reducir el rezago histórico de los valores catastrales de manera técnica, transparente y socialmente responsable.

Durante su intervención en tribuna, Soledad Amieva enfatizó que la iniciativa no busca aumentar la carga fiscal de las familias poblanas, sino modernizar el catastro mediante un mecanismo gradual, técnico y transparente que permita a los municipios planear la actualización de sus valores catastrales con una visión de largo plazo, protegiendo al mismo tiempo la economía familiar.

En ese sentido, la iniciativa establece que estos programas deberán contar con respaldo técnico, ser aprobados por mayoría calificada de los cabildos y aplicar criterios de progresividad para proteger la vivienda popular, la vivienda de interés social y a las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, plantea que los recursos extraordinarios que pudieran generarse se identifiquen con transparencia y se orienten preferentemente a mejorar servicios públicos como pavimentación, alumbrado, seguridad pública y redes de agua.

Además, la iniciativa incorpora esquemas de regularización voluntaria e incentivos para que las y los contribuyentes actualicen la información de sus predios, fortaleciendo la calidad del padrón catastral y promoviendo una relación de mayor confianza y colaboración entre autoridades y ciudadanía.