Aseguran en Tepeaca inmueble y pipas vinculadas con el robo de combustible

– En esta acción participaron DEFENSA, Guardia Nacional, PEMEX y Seguridad Pública.

– Durante la intervención, un policía estatal recibió un golpe en la cabeza por parte de un grupo de personas.

Desde Puebla

TEPEACA, Pue.- Como resultado de un operativo coordinado en la localidad de San José Carpinteiros, la mañana de esta sábado, las fuerzas de seguridad lograron la ubicación y aseguramiento de un inmueble que resguardaba pipas presuntamente utilizadas para el robo de hidrocarburo.

En esta acción interinstitucional participaron Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Seguridad Física de PEMEX y Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Durante la intervención, un grupo de personas manifestó su inconformidad e intentó impedir la actuación de las autoridades; como consecuencia de estos hechos, un policía estatal fue golpeado en la cabeza, sin embargo, su estado de salud es estable y ya recibe atención médica.

En tanto, las autoridades mantienen despliegue operativo coordinado y al momento los manifestantes se dispersaron, por lo que la situación está controlada y en tranquilidad.

El aseguramiento del inmueble se desarrolla conforme a los protocolos establecidos para continuar con las investigaciones correspondientes.