FGE vuelve a hacer diligencias por el “tirador de la Atlixcáyotl” 

Erika Méndez
Este sábado la Fiscalía General del estado (FGE) de Puebla realizó nuevamente diligencias en la Vía Atlixcáyotl por el caso del “tirador”.
En conjunto con elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) y autoridades municipales, se colocaron en el bulevar del Niño Poblano.
La FGE indicó que se colocan en diferentes puntos de la vialidad donde han ocurrido los ataques, a fin de analizar diversos indicios.
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