Vuelven a suspender clases y llaman a home office en CDMX por el Mundial

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La mañana de este viernes 26 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de los eventos relativos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en la Ciudad de México.

Según explica el texto en su artículo primero, con motivo del juego de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México (Azteca) el martes 30 de junio, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la capital.

El objetivo será contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.

De la misma forma, y adicionando a la medida, se conmina al sector privado y social para que las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral, en los términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto a las actividades académicas, se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.