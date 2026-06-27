Inglaterra y Croacia avanzan; Ghana espera un boleto como mejor tercero

Los ingleses terminaron como líderes del Grupo L tras una jornada llena de emociones

Leonardo Guzmán Hernández

El Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó definido con la clasificación de Inglaterra y Croacia a los dieciseisavos de final. Los ingleses derrotaron 2-0 a Panamá gracias a una sobresaliente actuación de Jude Bellingham, quien abrió el marcador al minuto 62 y asistió a Harry Kane para el segundo tanto apenas cinco minutos después. Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel cerró invicto la fase de grupos y aseguró el primer lugar del sector.

En el otro encuentro, Croacia venció 2-1 a Ghana en un partido de alta intensidad. Petar Sučić adelantó a los balcánicos con un potente disparo desde fuera del área al minuto 31. Ghana reaccionó en la segunda mitad e igualó por conducto de Derrick Luckassen, pero cuando el empate parecía definitivo, Nikola Vlašić apareció al minuto 83 para darle el triunfo a los croatas.

A pesar de la derrota, Ghana terminó con cuatro puntos y todavía conserva posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Con estos resultados, Inglaterra finalizó como líder del Grupo L con siete puntos, seguida de Croacia con seis, ambas clasificadas directamente a los dieciseisavos de final. Ghana concluyó tercera con cuatro unidades y deberá esperar la definición de los demás grupos para conocer si obtiene un boleto como mejor tercero, mientras que Panamá cerró su participación sin sumar puntos y quedó eliminada del certamen.

Posiciones finales del Grupo L

1. Inglaterra – 7 pts

2. Croacia – 6 pts

3. Ghana – 4 pts (espera clasificar como mejor tercero)

4. Panamá – 0 pts