Sedif presentó una denuncia ante la FGE por maltrato animal

Erika Méndez
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por maltrato animal.
Tras los hechos del pasado 25 de junio, cuando la dependencia recibió denuncia sobre un perro en la vía pública con herida expuesta en la cabeza.
Indicó que como primeros respondientes, paramédicos del municipio de Puebla le brindaron atención inicial y lo trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria, para tratamiento especializado.
Actualmente, el animal permanece bajo supervisión médica y recibe la atención necesaria para favorecer la recuperación.
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