Así luce el puente de la transformación; ya está operando

Erika Méndez

El Puente de la Transformación ya se encuentra operando al 100%, permitiendo la circulación de automovilistas y motociclistas.

La obra reduce los tiempos de traslado y ha mejorado la movilidad de la zona.

Incluso cuenta con un espacio que permite la circulación peatonal. Ello ha contribuido a la conectividad y al desarrollo económico.