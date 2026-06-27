Así luce el puente de la transformación; ya está operando

Erika Méndez
El Puente de la Transformación ya se encuentra operando al 100%, permitiendo la circulación de automovilistas y motociclistas.
La obra reduce los tiempos de traslado y ha mejorado la movilidad de la zona.
Incluso cuenta con un espacio que permite la circulación peatonal. Ello ha contribuido a la conectividad y al desarrollo económico.
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