Tala Rangel iguala marca histórica de Ignacio Calderón en los Mundiales

El arquero mexicano suma tres partidos sin recibir gol y entra a los libros de historia

Leonardo Guzmán Hernández

Raúl “Tala” Rangel continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la Selección Mexicana. Tras mantener su portería imbatida en la victoria 3-0 sobre República Checa, el guardameta del Guadalajara igualó una marca que únicamente había conseguido el legendario Ignacio “Cuate” Calderón en México 1970: completar una fase de grupos de una Copa del Mundo sin recibir un solo gol. La coincidencia resulta aún más especial, ya que ambos lograron la hazaña en un Mundial disputado en territorio mexicano.

La actuación de Rangel ha sido una de las grandes fortalezas del Tricolor en la presente Copa del Mundo.

Seguro bajo los tres palos, sólido en el juego aéreo y preciso con el balón en los pies, el arquero ha transmitido confianza durante los tres encuentros de la fase de grupos.

Además, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pues ha mantenido su arco en cero en 10 de sus últimos 12 partidos con la Selección Mexicana, consolidándose como el guardameta titular del equipo de Javier Aguirre.

La historia del “Tala” aún puede crecer. Con tres porterías consecutivas en cero ya igualó la marca impuesta por Ignacio Calderón hace 56 años, pero en los dieciseisavos de final tendrá la oportunidad de convertirse en el primer portero mexicano en mantener cuatro partidos consecutivos sin recibir gol en una Copa del Mundo.

De lograrlo, escribiría un nuevo capítulo histórico para el fútbol mexicano y para la cantera de Chivas.