Estados Unidos avanza como líder pese a caer; Australia también clasifica

Turquía se despidió con un triunfo y Paraguay avanzó como mejor tercero

Leonardo Guzmán Hernández

El Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con una jornada llena de emociones. En el SoFi Stadium, Turquía derrotó 3-2 a Estados Unidos con un gol de Kaan Ayhan al minuto 90+8, en un auténtico partidazo. El conjunto estadounidense, que ya había asegurado el liderato del grupo antes de la última jornada, se adelantó con Auston Trusty, pero los turcos remontaron gracias a Arda Güler y Orkun Kökçü. Sebastian Berhalter igualó el marcador en la segunda mitad, aunque Ayhan apareció en la última jugada para darle a Turquía una despedida digna del torneo.

En el otro encuentro, Paraguay y Australia empataron 0-0 en un duelo con muy pocas emociones. El resultado terminó beneficiando a ambas selecciones: los australianos aseguraron el segundo lugar del grupo y el boleto directo a los dieciseisavos de final, mientras que Paraguay alcanzó cuatro puntos y logró clasificarse como uno de los mejores terceros del certamen.

Con estos resultados, Estados Unidos finalizó como líder del Grupo D con seis puntos, seguido por Australia con cuatro. Paraguay también terminó con cuatro unidades, pero avanzó como mejor tercero por diferencia de goles, mientras que Turquía cerró su participación con tres puntos tras conseguir su única victoria del campeonato. El Grupo D terminó siendo uno de los más parejos de la fase de grupos.

Posiciones finales del Grupo D

1. Estados Unidos – 6 pts

2. Australia – 4 pts

3. Paraguay – 4 pts (clasificado como mejor tercero)

4. Turquía – 3 pts