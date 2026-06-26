La salud digestiva comienza en el intestino: qué es la microbiota y por qué cada vez recibe más atención científica

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La microbiota intestinal es clave para la salud digestiva y puede verse influenciada por hábitos cotidianos como la alimentación y el estilo de vida.

Activia contiene un probiótico único que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal y favorece una mejor digestión.

En el marco del Día Mundial de la Microbiota, Activia pone atención en uno de los ecosistemas más importantes y menos visibles del organismo: la microbiota intestinal. Compuesta por billones de microorganismos que habitan en el intestino, participa en funciones relacionadas con la digestión, la respuesta inmunológica y el equilibrio general del cuerpo, convirtiéndose en un elemento clave para la salud digestiva.

Aunque suele asociarse únicamente con el sistema digestivo, la microbiota desempeña un papel mucho más amplio. Diversas investigaciones han encontrado que interviene en la metabolización de nutrientes, contribuye a la protección de la barrera intestinal y participa en procesos relacionados con la inmunidad. De hecho, alrededor del 70% de los elementos involucrados en la respuesta inmunológica se encuentran en el intestino.

La comunidad científica ha puesto cada vez más atención en este ecosistema debido a su relación con distintos aspectos de la salud. Actualmente se sabe que factores cotidianos como la alimentación, el estrés, el uso de ciertos medicamentos y los hábitos de vida pueden influir en el equilibrio de la microbiota, provocando cambios que pueden reflejarse en el funcionamiento digestivo.

Entre todos estos factores, la alimentación ocupa un lugar central. Algunos alimentos, como los productos lácteos fermentados con probióticos como Activia, han demostrado contribuir al mantenimiento de una microbiota saludable. Un estudio publicado por Odamaki y colaboradores1 encontró que el consumo diario de yoghurt ayudó a mantener una composición más estable de la microbiota intestinal, incluso durante periodos de alimentación basada principalmente en productos de origen animal, un patrón que suele modificar el equilibrio de las bacterias intestinales.

Activia forma parte de este campo de investigación a través de una fórmula desarrollada con probióticos ActiRegularis, que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal.

Además, consumir 250 gramos de Activia regular durante 14 días, como parte de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable, puede ayudar a disminuir la frecuencia de molestias digestivas menores como inflamación, gases, ruidos intestinales y malestar.

La evidencia científica también señala que cuidar la microbiota requiere una visión integral. Mantener una alimentación equilibrada, incluir fibra de manera regular, mantenerse hidratado y procurar hábitos saludables son acciones que contribuyen al funcionamiento adecuado del intestino y al equilibrio de los microorganismos que lo habitan.

El Día Mundial de la Microbiota representa una oportunidad para recordar la importancia de escuchar las señales del cuerpo y prestar atención a la salud digestiva. Entender cómo funciona este ecosistema y adoptar hábitos que favorezcan su equilibrio puede marcar una diferencia en la vida diaria, desde la manera en que digerimos los alimentos hasta cómo nos sentimos cada día.