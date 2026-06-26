México espera rival en dieciseisavos de final

Ecuador aparece como el candidato más probable para enfrentar al Tricolor

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana ya cumplió con la primera parte de su misión en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras finalizar como líder invicto del Grupo A con nueve puntos de nueve posibles y sin recibir gol, el equipo de Javier Aguirre ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el rival del Tricolor aún no está definido y dependerá de la conclusión de la fase de grupos.

De acuerdo con el reglamento de competencia de la FIFA, el primer lugar del Grupo A enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los Grupos C, E, F, H o I. Hasta el momento, Ecuador, que terminó tercero del Grupo E tras vencer a Alemania en la última jornada, es el rival con mayores posibilidades de cruzarse con México, aunque todo dependerá de la combinación final de clasificados y del sistema de asignación establecido por la FIFA.

Será hasta el sábado 27 de junio, una vez concluya la fase de grupos, cuando quede definido oficialmente el rival del Tricolor para el partido de dieciseisavos de final, programado para el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Mientras tanto, el conjunto mexicano puede presumir una actuación histórica en la primera ronda y esperar con tranquilidad el siguiente desafío en su camino mundialista.