España, Francia y Bélgica buscan sellar su pase a dieciseisavos

Los Grupos G, H e I cierran la fase de grupos con seis partidos decisivos

Desde Puebla

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su penúltimo día con la definición de los Grupos G, H e I, donde todavía quedan boletos y lideratos en juego. En el Grupo H, España buscará asegurar el primer lugar cuando enfrente a Uruguay, mientras que Cabo Verde y Arabia Saudita disputarán un duelo directo por mantenerse con vida y pelear por un lugar entre los mejores terceros o incluso como segundo lugar.

En el Grupo G, la pelea está completamente abierta. Bélgica se medirá a Nueva Zelanda, mientras que Egipto enfrentará a Irán. Las cuatro selecciones llegan con posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final, por lo que cualquier resultado podría cambiar por completo el panorama del sector.

Por su parte, el Grupo I tendrá a Francia buscando confirmar el liderato frente a Noruega, mientras que Senegal buscará entrar como mejor tercero tras medirse a Irak. Este viernes podría quedar definida buena parte de los cruces rumbo a la ronda de los 32 mejores del torneo.

Partidos de hoy (hora de México)

Grupo G

Egipto vs Irán | 21:00 hrs

Nueva Zelanda vs Bélgica | 21:00 hrs

Grupo H

Uruguay vs España | 18:00 hrs

Cabo Verde vs Arabia Saudita | 18:00 hrs

Grupo I

Noruega vs Francia | 13:00 hrs

Senegal vs Irak | 13:00 hrs