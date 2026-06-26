España, Francia y Bélgica buscan sellar su pase a dieciseisavos

- Los Grupos G, H e I cierran la fase de grupos con seis partidos decisivos
Desde Puebla
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su penúltimo día con la definición de los Grupos G, H e I, donde todavía quedan boletos y lideratos en juego. En el Grupo H, España buscará asegurar el primer lugar cuando enfrente a Uruguay, mientras que Cabo Verde y Arabia Saudita disputarán un duelo directo por mantenerse con vida y pelear por un lugar entre los mejores terceros o incluso como segundo lugar.
En el Grupo G, la pelea está completamente abierta. Bélgica se medirá a Nueva Zelanda, mientras que Egipto enfrentará a Irán. Las cuatro selecciones llegan con posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final, por lo que cualquier resultado podría cambiar por completo el panorama del sector.
Por su parte, el Grupo I tendrá a Francia buscando confirmar el liderato frente a Noruega, mientras que Senegal buscará entrar como mejor tercero tras medirse a Irak. Este viernes podría quedar definida buena parte de los cruces rumbo a la ronda de los 32 mejores del torneo.
Partidos de hoy (hora de México)
Grupo G
Egipto vs Irán | 21:00 hrs
Nueva Zelanda vs Bélgica | 21:00 hrs
Grupo H
Uruguay vs España | 18:00 hrs
Cabo Verde vs Arabia Saudita | 18:00 hrs
Grupo I
Noruega vs Francia | 13:00 hrs
Senegal vs Irak | 13:00 hrs
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