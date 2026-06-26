¡Se mantienen con vida! Ecuador logra el milagro y vence a Alemania en agónico partido

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Cuando parecía que su participación en la Copa del Mundo llegaría a su fin, Ecuador protagonizó una de las mayores sorpresas de la justa. La escuadra dirigida por Sebastián Beccacece derrotó 2-1 a una Alemania que llegaba con paso perfecto y ya clasificada, consiguiendo un triunfo que no solo rompió los pronósticos, sino que también le permitió mantenerse con vida al clasificarse como uno de los mejores terceros del certamen.

El encuentro disputado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey comenzó cuesta arriba para los sudamericanos. Apenas al minuto 2, Leroy Sané adelantó a los alemanes tras una jugada que generó polémica por una presunta falta previa que no fue señalada por el cuerpo arbitral; sin embargo, lejos de venirse abajo, Ecuador respondió con personalidad y encontró el empate gracias a Nilson Angulo, quien terminó con la sequía goleadora de su selección en el torneo.

En la segunda mitad, el VAR anuló un penal favorable a Alemania por una infracción previa de Sané, y cuando el empate parecía definitivo, Gonzalo Plata aprovechó un error de Manuel Neuer tras un tiro de esquina para marcar el definitivo 2-1 al minuto 80.

La derrota significó el primer tropiezo de Alemania en el campeonato, aunque no comprometió su clasificación, ya que el conjunto de Julian Nagelsmann había asegurado previamente el liderato del Grupo E tras sus victorias sobre Curazao y Costa de Marfil. En cambio, para Ecuador representó un auténtico salvavidas, pues llegó a la última jornada obligado a ganar después de caer ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao.

El resultado también provocó movimientos importantes en el sector. Costa de Marfil cumplió con su tarea al vencer 2-0 a Curazao y avanzó como segundo lugar del grupo, mientras que Ecuador logró colarse entre los mejores terceros gracias a su heroica remontada frente a los germanos. Curazao, por su parte, quedó eliminado pese a llegar con opciones matemáticas a la última fecha.

La victoria ecuatoriana ya es considerada una de las grandes campanadas de la fase de grupos del Mundial 2026. Además de acabar con el invicto alemán, devolvió la ilusión a un equipo que había sido duramente cuestionado por su falta de contundencia en las primeras jornadas y que ahora llegará fortalecido a la fase de eliminación directa.