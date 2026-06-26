Noruega vs Francia: Horario y dónde ver en vivo el partido de fase de grupos del Mundial 2026

EL UNIVERSAL

El primer partido de la jornada mundialista de este viernes 26 de junio pinta para ser uno de los mejores. La Noruega de Erling Haaland enfrenta a la Francia de Kylian Mbappé.

El partido está pactado para arrancar en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, y se jugará en el estadio de Boston.

El conjunto francés lidera el Grupo I, aunque únicamente por diferencia de un gol, ya que ambos conjuntos han ganado sus dos primeros partidos y tienen seis puntos.

Aunque la gran figura es Mbappé, el equipo de Didier Deschamps ha tenido un gran desempeño con jugadores como Michael Olise, Ousmane Demebelé, Desiré Doue, Joules Koundé, y otras estrellas más.

Por su parte, la escuadra vikinga buscará quitarles el invicto y avanzar a los dieciseisavos de final como primer lugar de su sector, liderados por cracks como Erling Haaland, Martin Odegaard o Sorloth.

¿Dónde ver el Noruega vs Francia de hoy?

Por desgracia, el emocionante compromiso no será transmitido por televisión abierta, y estará disponible únicamente por la plataforma de Streaming VIX, mediante su plan mundialista.