Detuvieron a “fardera” en Atlixco

Desde Puebla

Como parte de las acciones permanentes para salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos y comercios del municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizaron la detención de una mujer señalada por su probable participación en el delito de robo a comercio.

Los hechos ocurrieron en una tienda de autoservicio ubicada sobre Boulevard Niños Héroes, donde personal del comercio solicitó el apoyo de la Policía Municipal tras detectar a una persona que presuntamente intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, quien señaló directamente a Diana N., como la probable responsable de haber extraído diversos productos de la tienda sin cubrir su costo.

Tras informarle sus derechos y realizar las diligencias correspondientes, la mujer fue detenida y trasladada ante el Agente del Ministerio Público por hechos con apariencia de delito de robo agravado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.