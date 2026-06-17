Radiación solar en deportes: riesgo silencioso para atletas y espectadores

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Sudor, radiación solar y fricción puede incrementar la sensibilidad cutánea

Exposición solar excesiva, directamente relacionada con cáncer de piel

Deportistas de todos los niveles y disciplinas que realizan actividades al aire libre deben agregar a sus rutinas la protección solar porque se exponen constantemente a la acumulación de radiación solar, ya sea al jugar partidos de futbol, correr, andar en bicicleta, nadar o entrenar.

Así lo alertó la doctora Daniela Bañuelos, especialista en dermatología y tricología, quien destacó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80% del daño solar acumulado ocurre antes de los 18 años, pero continúa a lo largo de toda la vida, especialmente en personas con exposición constante como los deportistas.

A ello se añade que en México se registran niveles de radiación ultravioleta (UV) altos a extremos durante gran parte del año, particularmente en zonas de altitud elevada como la Ciudad de México y en destinos de playa.

Y es que la práctica deportiva al aire libre —running, ciclismo, triatlón, fútbol o entrenamiento funcional— implica una exposición prolongada que puede superar fácilmente las dos o tres horas continuas bajo el sol, muchas veces sin la protección adecuada.

“La piel es un órgano que responde y recuerda. Cada exposición sin protección genera un daño acumulativo que, con el tiempo, puede traducirse en manchas, envejecimiento prematuro y alteraciones celulares más complejas”, explicó la especialista.

La doctora Bañuelos apuntó que más allá de la estética, la evidencia médica es clara: la radiación UV no solo impacta la apariencia de la piel, sino también su salud a largo plazo. La exposición solar excesiva está directamente relacionada con el desarrollo de cáncer de piel, una de las enfermedades con mayor crecimiento en incidencia a nivel global.

Por todo ello es que las nuevas generaciones de atletas —amateurs y profesionales— deben incorporar el cuidado de la piel como parte de su rutina integral, así como con la hidratación, la nutrición o el descanso son esenciales, también debe ser la fotoprotección solar en México comienza a ocupar un lugar central en la preparación diaria.

En este cambio de conciencia, la fotoprotección mineral ha emergido como una de las opciones más relevantes para quienes entrenan al aire libre. A diferencia de los filtros químicos, el protector solar mineral actúa como una barrera física que refleja la radiación UV, sin penetrar la piel, lo que lo convierte en una alternativa altamente tolerable incluso en condiciones de sudoración, fricción y exposición prolongada, apunta la doctora.

Firmas mexicanas como Panalab han desarrollado soluciones de fotoprotección solar mineral de amplio espectro (UVA, UVB y luz azul) pensadas específicamente para acompañar estilos de vida activos, tanto de deportistas de alto rendimiento como de quienes practican actividad física de manera recreativa. Estas fórmulas combinan seguridad, eficacia y una experiencia cómoda, con texturas ligeras, acabados confortables y formatos prácticos que se adaptan fácilmente a la dinámica del entrenamiento.

En este segmento, la facilidad de uso y la adaptación al movimiento son clave. Por ello, las presentaciones minerales en barra o fluidas resultan ideales, ya que permiten una aplicación rápida, limpia y una protección inmediata, característica propia de los filtros minerales. Esto facilita su uso antes de entrenar y su reaplicación durante la actividad, incluso en condiciones de sudoración, sin interrumpir el ritmo del ejercicio.

Este aspecto cobra especial relevancia si se considera que los especialistas recomiendan reaplicar el protector solar cada dos horas, o incluso con mayor frecuencia en escenarios de exposición prolongada, sudor o contacto con agua, situaciones habituales en la práctica deportiva. Contar con fotoprotectores minerales de amplio espectro y formatos funcionales permite integrar la protección solar como una parte natural del entrenamiento, no como un paso adicional difícil de cumplir.

Además, estudios dermatológicos han señalado que la combinación de sudor, radiación solar y fricción puede incrementar la sensibilidad cutánea, haciendo aún más importante el uso de productos con alta tolerancia y perfil dermatológico seguro.

“El gran reto es entender que proteger la piel no interfiere con el rendimiento, lo potencia. Es una inversión en salud que permite sostener el estilo de vida deportivo a largo plazo porque mientras el cuerpo se fortalece con cada entrenamiento, la piel también necesita acompañamiento”, concluye la doctora Daniela Bañuelos.