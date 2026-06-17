IA y analítica: la oportunidad de México para fortalecer su seguridad nacional

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La adopción estratégica de la IA permite reducir la búsqueda de pistas de meses a minutos, al integrar y analizar datos interinstitucionales para identificar patrones delictivos y habilitar capacidades predictivas.

En México, la seguridad nacional enfrenta un punto de inflexión, según datos de “el Índice de Paz de México” (IPM) en los últimos años, la tasa de delincuencia organizada ha aumentado en un 64.2%. El crecimiento de la delincuencia organizada, la diversificación de amenazas y la fragmentación de la información han evidenciado un reto estructural: la incapacidad de procesar y conectar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

De acuerdo con Mario Ulloa, Country Lead, SAS Mexico & Head of Customer Advisor for Public Sector in Latin America, el problema no radica en la falta de información, sino en su aprovechamiento. “Todas las instituciones generan datos constantemente, desde reportes en campo hasta inteligencia financiera, pero el reto es convertirlos en decisiones accionables”, explica.

Un ecosistema fragmentado

La seguridad nacional en México recae en múltiples instituciones: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A ellas se suman dependencias como la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Unidad de Inteligencia Financiera.

El resultado es un ecosistema donde la información existe, pero permanece dispersa y no se coteja entre sí.

Reportes en texto plano, bases de datos aisladas y sistemas heredados dificultan la identificación de patrones delictivos. En muchos casos, la investigación depende aún de procesos manuales o de la experiencia individual de los analistas.

“Hoy, encontrar conexiones entre eventos, personas u organizaciones puede tomar días o semanas, cuando debería tomar minutos, por ejemplo, la tecnología de SAS ha demostrado que puede ayudar a identificar sospechosos en menos 10 min, incluso por agentes de poca experiencia”, señala Ulloa.

La inteligencia artificial como orquestador

En este contexto, tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el procesamiento de lenguaje natural emergen como herramientas clave para modernizar la seguridad nacional.

Plataformas como SAS Law Enforcement Intelligence permiten integrar datos estructurados y no estructurados, automatizar su análisis y generar alertas en tiempo real. Esto incluye desde la identificación de nombres, ubicaciones y relaciones en reportes escritos, hasta el cruce de información entre distintas bases de datos e instituciones.

El valor está en la fusión de datos: construir perfiles completos de individuos u organizaciones a partir de múltiples fuentes: vehículos, teléfonos, registros financieros, antecedentes, etc, y visualizar redes delictivas de manera integral, mapas de calor, pronósticos, líneas de tiempo, por mencionar algunos

Además, estas soluciones permiten reducir la dependencia del “instinto” del analista.

“La tecnología estandariza procesos, de modo que un agente con meses de experiencia puede obtener resultados similares a los de uno con décadas en el campo”, afirma Ulloa. Esto también elimina el obstáculo de la curva de aprendizaje de los nuevos elementos.

Casos internacionales: eficiencia en minutos

El impacto de estas herramientas ya se observa en otros países. En Delaware, Estados Unidos, la policía logró resolver un caso de asaltos violentos en cuestión de minutos al cruzar la descripción de un vehículo con registros previos y bases de datos criminales. Lo que antes hubiera requerido días de investigación manual, se resolvió con analítica automatizada.

De manera similar, el Centro de Fusión de Virginia Occidental transformó su operación al integrar información dispersa en una sola plataforma. Esto permitió reducir tiempos de análisis de semanas a días, mejorar la colaboración entre agencias y generar inteligencia preventiva.

¿Qué le falta a México?

A pesar del potencial tecnológico, el principal obstáculo no es técnico, sino organizacional, “La tecnología existe. El verdadero reto es la coordinación entre instituciones”, sostiene Ulloa.

La colaboración efectiva entre dependencias sigue siendo limitada, lo que impacta directamente en la calidad de la inteligencia generada. Sin intercambio de información completo y oportuno, incluso las plataformas más avanzadas operan con datos incompletos.

En este sentido, iniciativas como la Plataforma Central de Inteligencia (impulsada recientemente en México) buscan consolidar la información en un solo entorno y facilitar su uso entre distintas agencias. Sin embargo, su éxito dependerá de un factor crítico: compartir datos y trabajar bajo objetivos comunes. Y justo, en este punto las herramientas de inteligencia artificial, serán clave para analizar millones de datos en tiempo real, depurarlos y cruzarlos entre sí para encontrar patrones.

Mito vs. realidad: ¿es demasiado costoso?

Otro de los mitos en torno a la modernización tecnológica es su costo. No obstante, especialistas señalan que las nuevas soluciones han evolucionado hacia modelos más eficientes.

Las plataformas actuales pueden integrarse con sistemas existentes, operar en entornos híbridos (nube o centros de datos propios) y escalar de acuerdo con las necesidades de cada institución. Además, automatizan procesos que hoy consumen grandes cantidades de tiempo y recursos humanos.

“El costo-beneficio es claro: reducir tiempos de investigación, prevenir delitos y optimizar recursos operativos”, apunta Ulloa.

Hacia una seguridad más inteligente

La adopción de IA en seguridad nacional no solo implica mejorar la capacidad de respuesta ante las prioridades nacionales, sino también anticiparlas. El análisis de patrones, la visualización de redes y la integración de datos en tiempo real permiten identificar riesgos antes de que se materialicen. Esto abre la puerta a una estrategia más preventiva,

eficiente y coordinada.

Para México, el momento es clave. Con un entorno cada vez más complejo y dinámico, la modernización tecnológica ya no es una opción, sino una necesidad.

“La diferencia entre reaccionar y anticiparse está en cómo usamos los datos”, concluye Ulloa.

Acerca de SAS

SAS es el líder mundial en datos e IA. Con el software de SAS y las soluciones específicas por industria, las organizaciones transforman los datos en decisiones confiables. SAS le da THE POWER TO KNOW®.

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