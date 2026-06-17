Atlixco avanza gracias a las obras con sentido social: Ariadna Ayala inicia

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Con el compromiso de seguir transformando las colonias de Atlixco con obras que generen un beneficio real para las familias, la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala dio inicio a la construcción de la calle República de Argentina con adoquín y obras complementarias en la colonia San Alfonso.

Durante el arranque de los trabajos, Ariadna Ayala destacó que su gobierno continúa impulsando obras con sentido y justicia social, llevando infraestructura a donde más se necesita y priorizando proyectos que mejoren el día a día de las y los ciudadanos.

La obra tiene una inversión de más de 2 millones de pesos y contempla la colocación de 1,195.44 metros cuadrados de adoquín y beneficiará de manera directa a más de 3 mil 490 personas, además de impactar positivamente a miles más que transitan por la zona, informó Ariadna Ayala.

Entre las acciones que se realizarán se encuentran la construcción de banquetas y guarniciones, la renivelación de pozos de visita, la instalación de luminarias y la colocación de señalamiento vertical y horizontal para fortalecer la seguridad vial.

Con este proyecto y otras obras que actualmente se desarrollan en el municipio, Ariadna Ayala busca seguir mejorando la movilidad, brindar calles más seguras y elevar la calidad de vida de las familias atlixquenses.