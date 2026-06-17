Atiende PC la caída de un árbol dentro de una escuela en Nueva Aurora Popular

Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil atendió la caída de un árbol registrada al interior de una escuela ubicada en la colonia Nueva Aurora Popular.
Tras un reporte, las autoridades acudieron a la zona para realizar acciones de mitigación de riesgo.
Durante la inspección los elementos detectaron ramas secundarias con crecimiento excesivo que podrían afectar las actividades del personal docente y comunidad estudiantil, por lo que procedieron con las labores de poda.
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