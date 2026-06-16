Alud sepulta a trabajador en Xicotepec

Fue rescatado con vida por la propia gente

Desde Puebla

Durante la mañana de este martes 16 de junio, se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia tras llamado de auxilio por un trabajador bajo un alud.

En la colonia Ojo de agua segunda sección, donde Isidro Silva Cruz quedó bajo tierra, que se desprendió de la parte alta de donde estaba trabajaba en la construcción de una casa.

De manera inmediata, algunos vecinos que presenciaron el hecho se acercaron a rescatarlo, mientras arribaban elementos de emergencia, quienes lograron estabilizarlo y brindar atención prehospitalaria.

En esta labores también se contó con Radio Brigada Nacional de Ayuda, paramédicos de Cruz Roja, policía municipal.