Resumen y goles Francia vs Senegal: Kylian Mbappé, luz, sombra y héroe en el debut del Mundial 2026

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El delantero tuvo dos tiempos contrastados, pero su calidad se impuso para darle a su selección los tres puntos.

Francia sufrió el primer tiempo, pero en el complemento recobró la memoria de la mano de Kylian Mbappé, que destrabó el partido contra Senegal con su gol 58 con el seleccionado galo y el favorito dice presente en la Copa Mundial de la FIFA cpn triunfo 3-1.

En unos primeros 45 minutos con un solo disparo y ninguno a puerta, el segundo tiempo fue un amplio dominio francés y Michael Olise y Mbappé fueron la llave para vencer al portero africano Edouard Mendy al minuto 66 con una media vuelta del delantero del Real Madrid.

Para corresponder a esa superioridad, Bradley Barcola clavó el segundo al 82 tras un gran pase desde el mediocampo de Adrien Rabiot, para que el delantero del PSG picara el balón ante el achique del Mendy.

Los senegaleses descontaron en el tiempo añadido con la colaboración del portero Mike Maignan con un disparo a primer poste de Ibrahim Mbaye, pero de inmediato Mbappé sofocó el tanto con su doblete con un gol en la que Mendy deja duda de que pudo haber atajado ese remate.

Ahora Francia se preparará con las unidades en la bolsa para su siguiente partido el lunes 22 de junio ante Irak, que este martes debuta ante la Noruega de Erling Haaland para completar la actividad en el Grupo