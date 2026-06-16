Regidores contrarios a edila morenista de Acatlán rechazaron a funcionarios de Gobernación estatal

Desde Puebla

Los enviados por la secretaría de Gobernación (Segob) a Acatlán de Osorio no pudieron establecer la mesa de diálogo, para la presunta pacificación del municipio.

Debido al desaire de los regidores opositores a la alcaldesa Lupita Lucero Bárcenas, funcionarios estatales no pudieron cumplir con el objetivo de que las partes llegaran a un acuerdo.

Los regidores negaron a una mesa de dialogo en la capital poblana y dijeron que el acuerdo sería sentados dentro de la presidencia municipal.

CONGRESO PIDE A REGIDORES SUSTENTAR PETICIÓN DE REVOCACIÓN

El Congreso del estado de Puebla solicitó a regidores de Acatlán entregar documentación, que sustente solicitud de revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

El diputado Pável Gaspar dijo que actuarán de manera imparcial en este caso, pero enfatizó que los regidores y pobladores deben actuar con apego a la ley

Añadió que deben seguir el ejemplo de Zapotitlán de Méndez, donde documentaron a fondo su solicitud de revocación de mandato del edil Salvador Tino Martinez.