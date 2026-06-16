Presidencia decreta suspensión de clases y home office por juegos del Mundial en CDMX y Guadalajara

LA JORNADA

Ciudad de México. La Presidencia de la República emitió un decreto con el que establece que los trabajadores de dependencias federales realizarán teletrabajo, también conocido como home office, para este miércoles y jueves, ante los juegos del Mundial que se realizarán en México.

Mañana se realizará en la capital del país el juego entre Colombia y Uzbekistán, mientras que el jueves la selección mexicana jugará en Guadalajara contra Corea del Sur.

Ante ello, en los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, la jornada laboral presencial concluirá a las 3 de la tarde este miércoles, pero continuará el horario laboral con modalidad a distancia.

En tanto, para el jueves la jornada laboral en la zona metropolitana de Guadalajara será en su totalidad mediante teletrabajo.

De igual forma, para el próximo miércoles 24 de junio, cuando se jugará en la capital del país el partido entre México y la selección de Chequia, “las actividades de toda la jornada laboral se desarrollarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral, conforme a las necesidades del servicio”.

A la vez, se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, en lo correspondientes al turno vespertino del 17 de junio, y en general para el 24 de junio.

En Guadalajara se suspenden las actividades escolares en los mismos planteles y niveles educativos para el 18 de junio.

En el decreto emitido este martes en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se indica que, “con motivo de la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con el fin de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral” para esos casos.

También se aclara que la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres, no está contemplada para esta medida, por lo que seguirán prestando servicios de manera normal.

Asimismo, las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público, no harán teletrabajo.

Y “con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial”, el gobierno federal conminó al sector privado y social, para que en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de implementar medidas similares.