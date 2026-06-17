Juanes deslumbra en la portada de Billboard Español junto A Carlos Vives, Fonseca y Camilo

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En una “conversación única e inédita llena de historias nunca antes contadas, los cuatro artistas colombianos y amigos hablan sobre el fútbol, la paternidad y el espíritu de su país.”

Coincidiendo con el lanzamiento de su aclamado duodécimo álbum de estudio, ‘JuanesTeban,’ el superestrella ganador de 29 Premios Grammy y Latin Grammy acaba de encabezar un importante Festival de Música en Bilbao, España, ante 40,000 asistentes.

En julio, Juanes retomará la etapa europea de su Juanes World Tour 2026, seguida por una extensa gira por Estados Unidos este otoño

Billboard Español presentó su nueva historia de portada, reuniendo a los íconos Colombianos Juanes, Carlos Vives, Fonseca y Camilo en una entrevista digital y audiovisual, ya disponible en inglés y español. De manera muy oportuna para este junio, la conversación profundiza en temas como la paternidad, la influencia del fútbol en Colombia y los elementos culturales únicos que moldearon la creatividad y el sonido musical de cada uno de ellos.

Conocido por su distintivo sonido que fusiona influencias del rock y el pop con los ritmos colombianos que lo acompañaron desde sus primeros años, JUANES ha acumulado más de 20 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, 17 canciones #1 y recientemente fue reconocido por Billboard como “El Artista Latino de Rock/Pop Más Importante del Siglo XXI.”

Asimismo, Billboard también elogió ‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de Juanes, como “un caleidoscopio de sonidos que conecta la intimidad del folclore colombiano con la fuerza del espectáculo rock. A lo largo de 16 canciones, el álbum funciona como un viaje sonoro que documenta las dualidades del rockero de Medellín. ‘JuanesTeban’ es tanto un homenaje a sus raíces como una audaz expansión de su sonido, reafirmando que Juanes es tan innovador como legendario. Es uno de los puntos más altos de una carrera que ha ayudado a moldear el rock latinoamericano durante 25 años.”

Tras destacadas presentaciones como artista principal en importantes festivales internacionales este año, incluyendo Viña del Mar, Vive Latino y, más recientemente, el Iberdrola Music Festival en Bilbao, España, ante más de 40,000 personas, el ganador de 29 premios GRAMMY y LATIN GRAMMY continuará con su extensa gira Juanes World Tour 2026, cuya etapa europea comenzará en julio, seguida de una amplia serie de conciertos por Norteamérica durante el otoño.

La gira presenta una renovada propuesta musical y visual inspirada en la dualidad introspectiva explorada en ‘JuanesTeban,’ combinada con una selección de los mayores éxitos que han marcado sus 25 años de trayectoria como solista.

FECHAS DE LA GIRA POR NORTEAMÉRICA

03 DE SEPTIEMBRE – ORLANDO, FL – HARD ROCK LIVE

04 DE SEPTIEMBRE – MIAMI, FL – KASEYA CENTER

06 DE SEPTIEMBRE – JACKSONVILLE, FL – FLORIDA THEATER

09 DE SEPTIEMBRE – ATLANTA, GA – COCA-COLA ROXY

10 DE SEPTIEMBRE – CHARLOTTE, NC – OVENS AUDITORIUM

12 DE SEPTIEMBRE – NASHVILLE, TN – RYMAN AUDITORIUM

13 DE SEPTIEMBRE – COLUMBUS, OH – MERSHON AUDITORIUM

15 DE SEPTIEMBRE – CLEVELAND, OH – SEVERANCE MUSIC CENTER

16 DE SEPTIEMBRE – INDIANÁPOLIS, IN – MURAT THEATRE AT OLD NATIONAL CENTRE

18 DE SEPTIEMBRE – NEWARK, NJ – PRUDENTIAL CENTER

19 DE SEPTIEMBRE – TORONTO, ON – MASSEY HALL

22 DE SEPTIEMBRE – MONTREAL, QC – THÉÂTRE SAINT-DENIS 1

23 DE SEPTIEMBRE – BOSTON, MA – MGM MUSIC HALL AT FENWAY

26 DE SEPTIEMBRE – ROSEMONT, IL – ROSEMONT THEATRE

27 DE SEPTIEMBRE – OMAHA, NE – STEELHOUSE OMAHA

29 DE SEPTIEMBRE – WICHITA, KS – THE COTILLION BALLROOM

30 DE SEPTIEMBRE – IRVING, TX – THE PAVILION AT TOYOTA MUSIC FACTORY

02 DE OCTUBRE – SAN ANTONIO, TX – THE AZTEC THEATRE

03 DE OCTUBRE – MCALLEN, TX – MCALLEN PERFORMING ARTS CENTER

04 DE OCTUBRE – HOUSTON, TX – SMART FINANCIAL CENTRE AT SUGAR LAND

07 DE OCTUBRE – EL PASO, TX – PLAZA THEATRE

09 DE OCTUBRE – SALT LAKE CITY, UT – THE UNION EVENT CENTER

10 DE OCTUBRE – LAS VEGAS, NV – THE PEARL

11 DE OCTUBRE – FRESNO, CA – WARNORS THEATRE

14 DE OCTUBRE – SAN JOSÉ, CA – SAN JOSE CIVIC

15 DE OCTUBRE – WHEATLAND, CA – HARD ROCK LIVE

16 DE OCTUBRE – LOS ÁNGELES, CA – THE KIA FORUM

20 DE OCTUBRE – HIGHLAND, CA – YAAMAVA’ THEATER

22 DE OCTUBRE – SAN DIEGO, CA – GALLAGHER SQUARE AT PETCO PARK

“El espectáculo en vivo de Juanes es una producción audaz y una experiencia imperdible. Con localidades agotadas, Juanes creó momentos mágicos para sus seguidores con una noche inolvidable llena de éxitos y una auténtica clase magistral de guitarra que debería asegurarle un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Sus conciertos confirman a Juanes como uno de esos raros artistas, junto a figuras como Bono y Bruce Springsteen, con la capacidad de inspirar más allá de los límites del escenario.” – Los Angeles Times