Riña entre conductores deja un muerto en Xicotepec 

Desde Puebla

En la autopista México-Tuxpan, a la altura del Km. 150 del tramo de entre Nuevo Necaxa al entronque de Villa Ávila Camacho, en Xicotepec de Juárez, con dirección a Tihuatlán, donde el conductor de un camión pesado murió atropellado por una camioneta gris marca Chevrolet.

Trascendió que todo inició en una riña entre dos camioneros, quienes detuvieron su marcha a la altura del Km. 150, luego de descender de sus unidades empezaron a discutir y, al calor de las ofensas, pasaron a los golpes.

Durante la riña, uno de los involucrados camino hacia la carretera sin percatarse que en ese preciso momento circulaba una camioneta marca Chevrolet de modelo reciente, que lo impactó a varios metros de distancia y le provocó traumatismo craneoencefálico como causa del fallecimiento.

Fuentes oficiales señalaron que el otro conductor, al ver lo que había provocado, se dio a la fuga, para evadir a la justicia