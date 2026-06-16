Video: Prima/funcionaria de la presidenta morenista de Acatlán se enfrascó con manifestantes

Sadit González

Lo que comenzó como un intento por retirar a manifestantes afuera del ayuntamiento de Acatlán, encendió todavía más los ánimos.

Testigos señalan que Kenia Martínez García, directora del CERESO de Acatlán y prima de la presidenta municipal Guadalupe Barcena, protagonizó un intercambio verbal con los inconformes que derivó en presuntas ofensas y mentadas de madre

El momento ya genera reacciones entre ciudadanos, quienes cuestionan el actuar de los funcionarios en medio de la crisis política del municipio.