Video: Prima/funcionaria de la presidenta morenista de Acatlán se enfrascó con manifestantes

Sadit González
Lo que comenzó como un intento por retirar a manifestantes afuera del ayuntamiento de Acatlán, encendió todavía más los ánimos.
Testigos señalan que Kenia Martínez García, directora del CERESO de Acatlán y prima de la presidenta municipal Guadalupe Barcena, protagonizó un intercambio verbal con los inconformes que derivó en presuntas ofensas y mentadas de madre
El momento ya genera reacciones entre ciudadanos, quienes cuestionan el actuar de los funcionarios en medio de la crisis política del municipio.
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