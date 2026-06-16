Aplican programa de bacheo más amplio en la historia reciente de San Pedro Cholula

*La estrategia permitirá ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de tránsito en el municipio*

Desde Puebla

*16 de junio de 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* Con el objetivo de mejorar la movilidad en San Pedro Cholula y atender una de las principales demandas de la ciudadanía, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, acudió al barrio de Santiago Mixquitla para supervisar los avances del programa Bachetón 2026.

Durante el recorrido, realizado en una zona aledaña al tianguis de este barrio, la alcaldesa se sumó a las labores de la cuadrilla de bacheo, a quienes reconoció y agradeció su esfuerzo, destacando que el trabajo en equipo es fundamental para atender esta problemática que durante años ha afectado a las y los cholultecas.

Asimismo, señaló que San Pedro Cholula nunca había contado con un programa de bacheo de esta magnitud y destacó que la reciente adquisición de tres módulos de maquinaria permitirá optimizar recursos, reducir costos y ampliar la cobertura de atención en más vialidades del municipio.

Por otra parte, reconoció que aún existen numerosas calles que requieren intervención; sin embargo, precisó que varias de ellas serán rehabilitadas de manera integral debido a su nivel de deterioro.

“Muchas de nuestras calles se van a rehabilitar por completo, ya que dejaron de ser candidatas para trabajos de bacheo.

Agradecemos a las y los vecinos por su paciencia; nuestro objetivo es que cuenten con vialidades más seguras y en mejores condiciones”, expresó.