Francia debutó con triunfo ante Senegal en la Copa del Mundo 

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Francia inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 a Senegal en un encuentro que resultó más complicado de lo que reflejó el marcador final. Los africanos compitieron de buena manera durante gran parte del partido, pero la calidad individual de los franceses terminó marcando la diferencia.

Durante la primera mitad, Senegal generó las oportunidades más peligrosas e incluso estuvo cerca de abrir el marcador, aunque la falta de contundencia le pasó factura. En el complemento apareció la figura de Kylian Mbappé, quien abrió el marcador al minuto 65 tras una asistencia de Michael Olise. Más adelante, Bradley Barcola amplió la ventaja al 82′. Ibrahim Mbaye descontó para Senegal en el tiempo agregado, pero apenas un minuto después Mbappé firmó su doblete y sentenció el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos y confirma su condición de candidata al título mundial. Senegal, por su parte, dejó buenas sensaciones pese a la derrota, aunque deberá mejorar su efectividad de cara a los próximos compromisos del Grupo I.