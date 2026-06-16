Día Internacional del Yoga: La práctica que transformó el equilibrio físico y mental en un estilo de vida

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Moverse y nutrirse conscientemente forman parte de hábitos cada vez más presentes en la rutina diaria.

En el marco del Día Internacional del Yoga, Silk comparte una opción práctica y deliciosa para acompañar momentos de ejercicio y pausa.

Ciudad de México, 16 de junio de 2026.- El yoga ha enseñado que el cuerpo y la mente no funcionan por separado. Hoy, más de 300 millones de personas en todo el mundo lo practican con regularidad, ya sea en casa, parques, estudios, antes del trabajo o al finalizar el día. Entre pausas, movimiento y hábitos más conscientes, la bebida vegetal Silk acompaña momentos cotidianos que buscan opciones más con menos calorías, con beneficios a la salud y se adapten a sus estilo de vida.

Cada 21 de junio, el Día Internacional del Yoga, proclamado por la ONU en 2014, invita a hacer una pausa y reconectar con aspectos que muchas veces pasan desapercibidos en la rutina diaria: la respiración, la atención plena y el cuidado personal. Más allá de la flexibilidad o las posturas, el yoga se ha convertido en una práctica que ayuda a liberar tensión y encontrar momentos de calma dentro del ritmo cotidiano.

Con el tiempo, esta disciplina dejó de ser únicamente una actividad física y se convirtió en un estilo de vida para quienes la practican día a día. Acompañada de hábitos más conscientes, como el descanso, el movimiento y la alimentación, el yoga impulsa una manera más equilibrada de relacionarse con el cuerpo y el entorno.

En ese regreso a lo esencial, la alimentación también juega un papel importante. Elegir opciones prácticas y nutritivas puede convertirse en una forma sencilla de acompañar rituales cotidianos como el movimiento, la respiración consciente o una pausa después de entrenar. Gracias a su textura cremosa y delicioso sabor, Silk acompaña preparaciones simples y versátiles para quienes buscan opciones alineadas con un estilo de vida más consciente.

La preparación antes o después de una actividad física puede hacer la diferencia. Algo tan simple como elegir una bebida que puede ayudar a complementar mejor cada movimiento y sesión. Con esa idea, Silk comparte una receta práctica y fácil de preparar para disfrutar antes o después de practicar yoga o realizar ejercicio.

Smoothie para reconectar

Ingredientes:

— Silk Almendra sin azúcar

— 1 plátano congelado

— Un puño de espinaca fresca

— ½ cucharadita de jengibre rallado

— Hielos al gusto

Preparación:

· Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

· Silk Almendra sin azúcar sin endulzar aporta una textura cremosa que equilibra esta bebida y la convierte en una opción ideal para acompañar tu rutina de bienestar.

· Si deseas una consistencia más densa, puedes añadir más espinaca, si prefieres una bebida más fresca, agrega más hielo.

En el Día Internacional del Yoga se reconoce una práctica que invita a detenerse, respirar y reconectar con el bienestar físico y mental.

Lo que comenzó como una disciplina ancestral, hoy se ha convertido en un estilo de vida que acompaña a millones de personas a encontrar equilibrio en medio del ritmo acelerado de todos los días.