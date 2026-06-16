Danilo Ujus Ujus, mucho más que un personaje

El Confesionario

Ray Zubiri

Platiqué muy a gusto con Gerardo Gómez Cano, mejor conocido como Danilo Ujus Ujus. Recordamos parte de la trayectoria de este multifacético actor y comunicólogo originario de Durango, quien desde 2004 radica en la Ciudad de México.

Su llegada a la capital coincidió con su ingreso a las filas de TV Azteca a través del programa Desde Cero. Un año después se integró a Historias Engarzadas como reportero e investigador. Sin embargo, su salto a la popularidad llegó en 2006, cuando se convirtió en reportero de Venga la Alegría y posteriormente dio vida al personaje que lo acompañaría durante buena parte de su carrera: Danilo Ujus Ujus.

“Qué agradecido estoy de que la gente tenga interés en conocer algo de mi vidorria y de esta trayectoria que parece que fue ayer, pero ya son 22 años aquí en la capirucha mexicana, persiguiendo la chuleta como todos los días, transformándome y renovándome para seguir en el mitote”, me comentó entre risas.

Detrás de cada personaje hay mucho más que improvisación. Existe preparación, estudio y horas de trabajo que pocas veces son visibles para el público.

“Desde chamaquillo en Durango me involucré en el teatro, tomé cursos, talleres y más adelante participé en la televisión local. Ahí comenzaron a surgir personajes, incluido Danilo Ujus Ujus. Después estudié la licenciatura en Comunicación porque mi verdadera pasión siempre fueron los medios de comunicación y la televisión”, recuerda.

La experiencia adquirida en televisión local, sumada a su formación académica, le abrió las puertas de la televisión nacional.

“Cuando llegué a la Ciudad de México participé en un casting para un programa juvenil de TV Azteca. Éramos miles de personas formadas. Yo pensé que sería imposible quedarme, pero fui pasando filtro tras filtro hasta lograr un lugar en Desde Cero”, relata.

Aquella experiencia le permitió compartir pantalla con figuras que posteriormente se consolidarían en la industria, como Jimena Pérez, Ricardo Casares, Ivette Hernández y Romina Aranzola.

Pero la historia comenzó mucho antes. A los 10 años ingresó a un grupo de teatro donde permaneció hasta los 17. Cuando el proyecto concluyó, decidió crear un grupo coreográfico junto con su hermana y algunos amigos. Consiguieron un espacio en un programa infantil local donde no sólo bailaban, sino que también presentaban sketches con mensajes positivos.

“Ahí fue donde empecé a escribir personajes, historias y situaciones cómicas. Fue precisamente en esa etapa cuando nació Danilo”, recuerda.

Más tarde produjo su propio programa, Amalgama, donde entrevistaba artistas, realizaba reportajes y desarrollaba personajes. Esa experiencia terminó de convencerlo de que debía perseguir su sueño profesional.

Al preguntarle sobre los cambios en la comedia, reconoce que los tiempos son muy distintos.

“Han cambiado no sólo las formas de hacer comedia, también los medios de comunicación. Hoy cualquier persona puede generar contenido desde su teléfono y eso es algo positivo porque democratiza la creatividad. Sin embargo, cada quien debe encontrar el estilo con el que se siente más cómodo.”

Recuerda que durante sus años en televisión abierta existían filtros mucho más estrictos para el contenido.

“En TV Azteca revisaban cuidadosamente los guiones. Incluso había un área que señalaba cualquier comentario que pudiera resultar inapropiado. Aunque Danilo siempre fue un personaje pícaro, había límites muy claros.”

Uno de los desafíos más importantes en su carrera ha sido desprenderse de un personaje tan exitoso.

“Hubo momentos en los que pensé que Danilo ya había cumplido su ciclo. Como actor también quiero explorar otras facetas. Sin embargo, siempre surge algún proyecto que me regresa al personaje y el cariño de la gente sigue siendo enorme.”

Esa inquietud lo llevó a buscar oportunidades fuera de la comedia. Uno de los proyectos que marcó un cambio importante fue su participación en la serie Mujeres Asesinas.

“Interpreté a un comandante corrupto y desagradable. Fue la primera vez que me dieron un personaje más definido fuera de la comedia y eso me permitió descubrir otras posibilidades como actor.”

Reconoce que reinventarse no es sencillo.

“Es una zona de confort de la que cuesta salir. Uno piensa que ya tiene resuelta la parte de la comedia, pero el actor siempre quiere experimentar y crecer. No quiero llegar al final de mi carrera habiendo explorado solamente una faceta.”

Actualmente continúa participando en diversos proyectos de televisión, teatro y entretenimiento, adaptándose a los nuevos formatos y a las exigencias de una industria que evoluciona constantemente.

Al preguntarle si se ha encontrado con la envidia en el medio artístico, responde sin rodeos.

“Claro que existe. En una ocasión un actor muy reconocido pidió a una producción que eligieran entre él o yo. Afortunadamente la producción decidió respaldar mi trabajo. Son experiencias que te enseñan que hay que seguir trabajando y rodearse de la gente correcta.”

A lo largo de su carrera ha participado en producciones como La Rosa de Guadalupe, Minas de Pasión, Bronco, La Teniente, Educando a Nina y Lo que callamos las mujeres, entre muchas otras.

Lo cierto es que detrás del sombrero, los chistes y las ocurrencias de Danilo Ujus Ujus existe un actor que lleva más de dos décadas construyendo una carrera a base de preparación, disciplina y perseverancia.

Seguro le irá increíble. Visítelo en sus redes sociales: @Daniloujusujusoficial.

La columna de esta semana ha terminado. Pueden ir en paz.

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