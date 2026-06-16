No existe paro de policías en Amozoc, aclara el ayuntamiento 

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 16 de febrero de 2026.- El ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 informa a la ciudadanía que la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa operando con total normalidad, por lo que no existe ningún paro de policías ni suspensión de labores por parte de los elementos que integran la corporación.

Las actividades de seguridad pública, se desarrollan de manera permanente en todo el municipio. Como muestra de ello, elementos de Tránsito Municipal realizan diariamente labores de abanderamiento en las entradas y salidas de las instituciones educativas, brindando seguridad a estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

De igual forma, la Policía Municipal mantiene recorridos de vigilancia y prevención en colonias, barrios y juntas auxiliares, atendiendo de manera oportuna los llamados de la ciudadanía.