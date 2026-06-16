Aguirre prepara cambios contra Corea del Sur

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana ya piensa en su segundo compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Javier Aguirre analiza modificaciones en el once inicial para enfrentar a Corea del Sur este próximo jueves en Guadalajara.

El Tricolor llega tras vencer a Sudáfrica, mientras que los asiáticos también arrancaron con triunfo ante República Checa.

La principal baja para México será la del defensor César Montes, quien fue expulsado en el encuentro inaugural y deberá cumplir un partido de suspensión.

Ante esta situación, el cuerpo técnico contempla ajustes tanto obligados como tácticos en busca de un mejor funcionamiento colectivo.

De acuerdo con los reportes desde la concentración mexicana, Edson Álvarez, Gilberto Mora y Jorge Sánchez apuntan a ser las novedades en la alineación titular.

Los movimientos dejarían fuera a Israel Reyes y Brian Gutiérrez, mientras Mora tendría la oportunidad de sumar minutos en un encuentro clave para las aspiraciones del Tricolor de avanzar a la siguiente ronda.