Impulsan empleo para sector LGBT+ en Puebla 

-El 23 de junio se ofertarán más de mil 100 vacantes en la capital poblana.

-35 empresas acercarán oportunidades laborales con prestaciones de ley.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades y promover la inclusión laboral, el Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Armenta Mier, realizará la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Social 2026 el próximo 23 de junio, a las 9:00 horas, en San Pedro Museo de Arte.

Esta iniciativa acercará vacantes de empleo formal, servicios de vinculación y orientación ocupacional dirigidos a personas de la diversidad sexual y de género, así como a integrantes de grupos de atención prioritaria, con el objetivo de impulsar el acceso al trabajo digno, fortalecer la justicia y consolidar una Puebla más incluyente, equitativa y con prosperidad compartida.

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la administración estatal impulsa una visión humanista que reconoce la dignidad y el valor de todas las personas, por lo que fortalece políticas públicas orientadas a garantizar el acceso efectivo a los derechos laborales. Señaló que, en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación y la visión de desarrollo con justicia promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado trabaja para abrir espacios de crecimiento, participación y bienestar para todos los sectores de la sociedad.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Empleo Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez, informó que la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Social 2026 contará con la participación de 35 empresas que ofertarán más de mil 100 vacantes. Precisó que los salarios disponibles oscilan entre los 9 mil 583 pesos hasta 40 mil pesos mensuales, lo que permitirá ampliar las posibilidades de inserción laboral para personas con distintos perfiles profesionales y niveles de experiencia.

En su intervención, el titular de la Dirección de Diversidad de la Secretaría de Gobernación del Estado, Alberto Camacho Arroyo, subrayó que esta acción responde a la necesidad de construir entornos laborales libres de discriminación y con igualdad de oportunidades. En la conferencia de prensa las autoridades recordaron que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI, en Puebla habitan aproximadamente 267 mil personas que se identifican como parte de la población LGBTTTIQANB+, equivalente al 5.4 por ciento de la población de 15 años y más, sector que contribuye de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de la entidad.

En este encuentro participó la diputada local, Cynthia Gabriela Chumacero Rodríguez; la subsecretaria de Empleo e Inspección de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado, Raquel Medel Valencia; el presidente de No Dejarse es Incluirse A.C. (Vida Plena Puebla), Onán Vázquez Chávez; el coordinador de Proyectos de No Dejarse es Incluirse A.C. (Vida Plena Puebla), Adán Cuamatzi Cuamatzi; la presidenta de la Asociación Amar A.C., Arleth Rubio Rasgado; y la activista y promotora de los derechos humanos de la población LGBTTTIQA+, Zoe de la Vega.