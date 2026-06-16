Anuncian concierto especial del reconocido flautista Horacio Franco

-Arte, tradición e identidad poblana formarán parte de una muestra cultural que exhibirá el talento de las y los artesanos ante visitantes internacionales.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con el propósito de difundir la riqueza cultural de la entidad en el contexto de la fiesta mundialista, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, convocó a artesanas y artesanos poblanos para participar en una colección especial que refleje la creatividad, identidad y tradición de Puebla ante visitantes de todo el mundo.

El secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, informó que la denominada Caja de Artesanías reúne piezas representativas elaboradas por talentosos creadores poblanos. Entre ellas destacan un Árbol de la Vida, una pulsera de chaquira, figuras de deportistas hechas con palma, así como trabajos en papel picado y papel amate.

El secretario señaló que esta iniciativa permite mostrar la diversidad cultural del estado mediante obras que vinculan el arte popular con el espíritu de fraternidad que caracteriza a los grandes encuentros internacionales. “Los maravillosos artesanos dieron rienda suelta a su creatividad para que México y Puebla expongan al mundo esta solidaridad del Mundial Social con nuestra riqueza cultural y artesanal”, expresó.

Durante la presentación, Fritz Glockner también dio a conocer la historieta “Detrás de la Huella”, una propuesta narrativa en la que una sombra relata la historia de Puebla desde tiempos remotos, cuando gran parte del territorio se encontraba cubierto por el mar. Explicó que esta publicación recupera episodios fundamentales del pasado poblano a partir de hallazgos paleontológicos localizados en diversas regiones del estado, donde existe una importante presencia de fósiles marinos que dan testimonio de esa etapa histórica.

Asimismo, informó sobre los trabajos de investigación en torno a la presa de Valsequillo, proyecto que busca rescatar la memoria histórica de una de las obras hidráulicas más importantes de Puebla. Precisó que el estudio integra aspectos técnicos relacionados con el sistema acuífero y de riego, así como testimonios de habitantes que conservan relatos y leyendas vinculados con la construcción de la presa.

Glockner Corte recordó que la creación de Valsequillo transformó la vida de diversas comunidades e incluso provocó que antiguas haciendas quedaran bajo las aguas del lago. Destacó que la obra respondió a la necesidad de garantizar el suministro de agua para fortalecer la producción agrícola en distintas regiones del estado.

Finalmente, anunció que el próximo 21 de junio, a las 13:00 horas, la Casa de la Cultura será sede de un concierto especial del reconocido flautista Horacio Franco, quien se presentará acompañado por la Orquesta Barroca, en una actividad que reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la promoción artística y el acceso de la población a expresiones culturales de alta calidad.