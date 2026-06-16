Hombre murió en la línea 2 de Ruta

Desde Puebla
En la estación Margaritas línea 2 de RUTA, un hombre perdio la vida por presunto infarto fulminante.
Aunque llegaron paramédicos, la persona ya no contaba con signos vitales.
La zona permanece a resguardo de la policía municipal en espera de personal del levantamiento del cadáver.
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