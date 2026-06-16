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Hombre murió en la línea 2 de Ruta

By Roberto Desachy / 16 junio, 2026

Desde Puebla

En la estación Margaritas línea 2 de RUTA, un hombre perdio la vida por presunto infarto fulminante.

Aunque llegaron paramédicos, la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona permanece a resguardo de la policía municipal en espera de personal del levantamiento del cadáver.

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