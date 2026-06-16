Denuncian otro presunto ataque del “tirador de la Atlixcáyotl”

Desde Puebla

Un automovilista denunció el décimo ataque del llamado “tirador de la Vía Atlixcáyotl”.

De acuerdo al reporte, esto ocurrio durante la madrugada de este martes, alrededor de las 04:00 horas, a la altura del puente del Niño Poblano, con dirección a Atlixco.

No se reportaron personas heridas.