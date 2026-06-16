Gobierno busca imprimir un libro sobre las comunidades del lago Valsequillo

Erika Méndez

El gobierno de Puebla busca elaborar un libro sobre la historia de las comunidades en los alrededores del lago de Valsequillo.

A través de la secretaría de Cultura, Fritz Glockner dijo que ya realizan un levantamiento testimonial entre los pobladores.

En otro tema, el funcionario presentó la caja de artesanías con motivos mundialistas, que, se estará promocionando en Puebla para los visitantes durante esta Copa Mundial de Fútbol 2026.

Dicha caja incluye un set de jugadores de palma, un árbol de la vida y una pulsera.