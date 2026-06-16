Erika Méndez

En agosto estará lista la primera etapa del “Ecoparque Pensar en Grande” en Flor del Bosque, informó la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera.

En conferencia de prensa, detalló que las obras se desarrollarán en tres etapas; La primera contempla remodelación de las áreas acuática, deportiva y ecoturística.

Además, la primera etapa tiene una inversión de 290 millones de pesos.

Sumado a ello, planean inversiones para dar mantenimiento a otros parques estatales.