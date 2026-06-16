Colombia llegó a México y desató la locura entre sus aficionados

MEDIO TIEMPO

En medio de un gran dispositivo de seguridad y con muchos fans esperando para verlos, la selección de Colombia llegó a su hotel de concentración en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México.

El camión del combinado cafetero estuvo resguardado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, además de que se instaló un operativo para evitar que la gente se acercara mucho a los jugadores y cuerpo técnico.

Sin embargo, algunos futbolistas decidieron devolver a sus aficionados la espera y se acercaron para tomarse fotos y firmar algunos objetos, entre ellos camisetas del equipo.

Y es que decenas de aficionados se congregaron para darle la bienvenida al conjunto de Conmebol, que debutará en el Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México ante Uzbekistán este miércoles 17 de junio.

Entre los más ovacionados estaba James Rodríguez, quien descendió del camión con sus lentes rojos. Junto con él también estaba el delantero Luis Díaz y el defensa Wíller Ditta, que juega con el Cruz Azul, además de Camilo Vargas del Atlas.

El técnico Néstor Lorenzo dará conferencia de prensa la tarde de este martes y posteriormente tendrá su entrenamiento en los campos del América en Coapa para alistar su preparación para el debut en la justa.