Ciudadanos detuvieron a uno de tres presuntos ladrones en Amozoc

Desde Puebla
Presunto ladrón fue detenido por vecinos de Amozoc.
Ciudadanos reportan que dos sujetos más lograron darse a la fuga.
Elementos de la policía municipal acudieron a asegurarlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
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