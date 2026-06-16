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Ciudadanos detuvieron a uno de tres presuntos ladrones en Amozoc

By Roberto Desachy / 16 junio, 2026

Desde Puebla

Presunto ladrón fue detenido por vecinos de Amozoc.

Ciudadanos reportan que dos sujetos más lograron darse a la fuga.

Elementos de la policía municipal acudieron a asegurarlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

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