Ven claridad: Menudo regresa a la CDMX para ofrecer un concierto por su 50° aniversario

EL UNIVERSAL

Menudo está listo para volver a los escenarios, con su gira de 50 años de trayectoria y México forma parte de los países que volverán a pisar los puertorriqueños, ¿quieres revivir tu niñez y adolescencia?, la preventa de los boletos comienza mañana, martes, 16 de junio.

Se trata de una de las primeras “boy bands” latinoamericanas, responsable de éxitos como “Claridad”, “Súbete a mi moto” y Si tú no estás” y está a punto de revivir todos esos éxitos en su “Gira Menudo 50 años”, de acuerdo a como informó Live Nation -organizadora de conciertos-, en un comunicado.

Se tratan de René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avallanet, siente de los 50 integrantes que, a lo largo de la historia de la banda, pertenecieron a ella aunque Menudo siempre estuvo conformada sólo por cinco personas.

Además de los conciertos que ofrecerán los boricuas en su país y en Estados Unidos, también vendrán a la Ciudad de México, ya tiene una fecha programada en el Teatro Metropolitan para el sábado 28 de noviembre.

La preventa de los boletos se habilitará este martes, 16 de junio, a partir de las 10 am y, hasta el jueves 18, a las 11:59 pm, para la que se necesitará ser derechohabiente Citibanamex, a través del programa Citi Entertainment.

Aquellas personas que no tengan tarjeta Citi podrán comprar los boletos en la venta general, la cual estará disponible a partir del viernes 19 de junio, desde las 10 am en la página de Live Nation (LiveNation.com).