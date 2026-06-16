Facultad de Medicina BUAP, referente nacional en calidad académica y planta docente: Lilia Cedillo 

María Huerta

Facultad de Medicina de la BUAP se caracteriza por su planta docente siempre comprometida, además del alto nivel de competencia entre sus estudiantes.

Las licenciaturas que ofrece tienen como objetivo común el restablecimiento de la salud; por eso, ser egresado de esta institución es garantía de calidad en la formación de profesionales del área, indicó la rectora Lilia Cedillo Ramírez en el Primer Informe de Labores del director, Celso Enrique Cortés Romero.

La rectora de la máxima casa de estudios reconoció el trabajo de los integrantes de esta comunidad en la actualización de los planes de estudio, labor que implica un equilibrio entre la experiencia, las demandas sociales e inquietudes de estudiantes y egresados.

Felicitó a los docentes por mantener y mejorar los perfiles Prodep, la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), así como la participación de estudiantes en certámenes, congresos y actividades deportivas.

Por su parte, Celso Enrique Cortés destacó la acreditación y actualización del 100 por ciento del programa de la licenciatura en Medicina, así como el fortalecimiento del perfil profesional en Ciencia Forense y la vinculación con el sector salud.

Refirió que en el último año recibieron a mil 384 estudiantes de nuevo ingreso, quienes fueron atendidos por 289 docentes, de los cuales 28 pertenecen al SNII y 31 cuentan con perfil Prodep.

De igual forma, informó sobre 767 egresos de médicos especialistas, además del trabajo en comunidades marginadas, la realización de 131 eventos académicos y la participación destacada que tuvieron en la AMFEM (Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina), entre otros logros en el último año.