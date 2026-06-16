Lilia Cedillo, madrina de generación con alumnos del Complejo Regional Centro BUAP

Desde Puebla

Al agradecer la confianza que los padres de familia depositan en la institución, la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, celebró la culminación de los estudios de nivel medio superior de 478 alumnos de las sedes de Acajete, Ciudad Serdán, San Salvador el Seco y Acatzingo, pertenecientes al Complejo Regional Centro.

Como madrina de esta generación, la doctora Cedillo Ramírez entregó diplomas y reconocimientos a los jóvenes egresados, a quienes invitó a seguir preparándose y ser parte de la comunidad BUAP, pero ahora como universitarios.

El director de este complejo, el maestro Armando José José, agradeció el apoyo y respaldo de las autoridades universitarias y aseguró a los egresados, que la graduación no sólo es la conclusión de una etapa escolar, sino el inicio de nuevos retos y de un futuro lleno de posibilidades.